CJ제일제당, ‘스팸 25%라이트’ 캠페인 실시

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 나트륨을 낮추고 풍미를 살린 ‘스팸 25%라이트’ 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.

CJ제일제당은 특정 성분을 줄인 식품을 찾는 문화가 확산하고 있는 가운데 ‘스팸 25%라이트’의 특장점과 요리 활용법을 알리고자 이번 캠페인을 기획했다. ‘스팸 25%라이트’는 100g당 나트륨 함량이 510㎎으로, 캔햄 시장 점유율 상위 3개 제품의 평균 나트륨 함량(867㎎)보다 25% 이상 낮다.

먼저, TV광고를 선보인다. 배우 유연석이 모델로 출연해 ‘스팸이거나, 스팸 25%라이트거나’라는 메인 슬로건을 강조한다. 캔햄에 있어 소비자 선택은 스테디셀러 ‘스팸 클래식’과 최근 큰 호응을 얻고 있는 ‘스팸 25%라이트’ 사이에서 이뤄진다는 의미다. 이번 광고는 ‘스팸 25%라이트’를 부각하면서, 기존에 ‘스팸 클래식’을 강조해온 광고와는 차별화됐다.

‘따끈한 밥에 스팸 한 조각’을 각색한 ‘따끈한 밥에 스팸 한 조각이 아닌, 그냥 스팸 25%라이트도 좋다’는 광고 문구도 이목을 집중시킨다. ‘스팸 25%라이트’가 다양한 요리와도 잘 어울리는 점을 알리기 위해 이를 활용한 샐러드, 아이 간식, 안주 등의 레시피를 담은 온라인 광고 영상을 별도로 제작해 선보인다.

다양한 소비자 행사도 준비했다. 오는 8월 말까지 전국 대형마트에서 노란 캡을 없앤 ‘스팸 25%라이트(200g)’ 묶음 기획 제품을 선보인다. 또, 2+1 증정 행사는 물론, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS) 공식 계정 등을 활용한 온라인 이벤트도 진행할 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 "캔햄 대표 브랜드로서 소비자 선택권을 다양화해 보다 가치 있는 소비를 할 수 있도록 끊임없이 노력할 것”이라고 밝혔다.

