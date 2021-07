생활이 어려운 이웃 20세대에 외식쿠폰(100만원) 후원

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 지난 14일 금천신용협동조합에서 지역 내 한부모가정 등 생활이 어려운 이웃에게 100만 원 상당 외식쿠폰을 후원했다.

전달식은 이날 오전 10시 독산3동 주민센터에서 독산3동장, 금천신협 이사장이 참석한 가운데 진행됐다.

전달된 외식쿠폰은 지속되는 코로나19로 인해 생활이 어려운 지역주민과 침체된 소비로 고통을 겪는 식당 자영업자 모두 상생할 수 있도록 마련, 독산3동 주민센터를 통해 지역주민 20가구에 5만 원씩 전달될 예정이다.

윤두선 독산3동장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 따뜻한 마음을 전달해 주셔서 감사드린다”며 “앞으로도 금천신협과 긴밀하게 협력해 복지취약계층과 경영난에 놓인 소상공인 모두 상생할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

