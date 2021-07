日, 군함도 설명 부적절 논란에…"성실하게 하고 있다" 대답키로

[아시아경제 송승섭 기자]일본 정부가 ‘군함도’ 전시가 적절했다는 주장을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

18일 현지 언론에 따르면 일본 정부는 지난 16일부터 이달 말까지 진행되는 제44차 세계유산위원회에서 산업유산정보센터 내 강제노동 상황 설명을 "성실하게 하고 있다"고 밝힐 예정이다.

군함도는 일제강점기 당시 조선인들이 징용돼 강제노동을 당한 장소다. 일본 정부는 2015년 군함도를 포함해 산업혁명명유산 23곳을 세계유산으로 등재했다. 당시 본인 의사에 반해 연행된 희생자들을 기억하고 상황을 이해할 수 있는 설명전시를 하겠다고 약속했다.

하지만 지난해 6월 공식 개장한 산업유산정보센터 전시는 조선인에 대한 차별이나 강제노동이 없었다는 하시마 주민의 증언으로 꾸려져 논란이 됐다.

이에 유네스코와 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 공동조사단 3명은 지난달 7∼9일 산업유산정보센터를 현지 방문과 온라인 방식으로 시찰했다. 조사단은 한국 노동자들의 강제 노역 사실을 인정했다고 보기 어렵다는 취지의 보고서를 작성했다. 세계유산위원회도 지난 12일 일본이 과거 약속을 충실히 이행하지 않았다며 유감을 표명하는 초안을 공개했다.

초안은 2023년 제46차 세계유산위원회에서 결정문으로 검토될 예정이다. 일본은 세계유산위원회의 21개 위원국에 포함돼있지 않아 논의와 채택에 참여할 수 없다. 위원회가 요구하지 않으면 발언할 기회도 얻지 못한다.

일본 정부는 만약 당사국으로서 의견을 달라는 요구를 받으면 “산업유산정보센터의 전시가 모두 사실에 근거를 두고 있어 적절하다”고 밝힐 방침이다.

