하나금융 ‘2020 지속가능경영보고서’ 발간…ESG 경영성과 소개

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 지난 1년간 그룹의 지속가능경영 전략 추진 내용과 환경적, 사회적, 경제적 경영성과를 담은 '2020 지속가능경영보고서'를 발간했다고 18일 밝혔다.

하나금융그룹은 보고서 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 하이라이트’ 섹션을 통해 ▲지속가능경영위원회 신설 ▲소비자리스크관리위원회 신설 ▲한국판 뉴딜 금융 지원을 통한 ESG 금융 확대 ▲ESG 채권 발행 ▲미래 세대를 위한 투자 등을 그룹의 주요 ESG 활동으로 공개했다.

또한, 이번 보고서에서는 이해관계자들의 의견을 반영하여 하나금융그룹에 중장기적으로 중대한 영향을 미칠 수 있는 ESG 이머징 리스크 선정하였으며, 지속가능경영을 위해 중점적으로 관리해야 할 중대 토픽을 파악하기 위하여 중대성 평가를 실시했다.

특히 지난 3월 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD) 지지선언 이후 TCFD 가이드라인에 따른 기후변화 시나리오 분석 결과를 이번 보고서에 일부 담았으며, 자세한 내용은 추후 TCFD 이행 보고서 발간을 통해 공개할 예정이다.

아울러 책임 있는 ESG 경영 실천 의지를 담아 환경(E) · 사회(S) · 지배구조(G) 각 활동에 대한 세부적인 내용 공개를 강화하였으며, 이를 통해 손님을 비롯한 주주, 직원, 사회 공동체 등 모든 이해관계자가 하나금융그룹의 지속가능경영 활동에 대해 더욱 쉽게 이해할 수 있을 것으로 기대된다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 “하나금융그룹은 지난 4월 ESG 비전 선포식을 통해 2021년을 ESG 경영 원년으로 공표하였으며, 미래 세대를 위한 변화와 진정성이 담긴 사회적 가치 창출에 그룹의 모든 역량을 집중할 계획이다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr