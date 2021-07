러시아 다음주 신형 전투기 공개…美 F-35 대항

[아시아경제 권재희 기자] 러시아가 다음 주 개막하는 모스크바 에어쇼에서 신형 전투기를 공개할 예정이다.

17일(현지시간) AP통신에 따르면 러시아 국영 방산업체인 로스텍은 "새로운 전투기가 오는 20일 모스크바 에어쇼에서 공개될 것"이라고 밝혔다.

로스텍은 페이스북을 통해 검은 방수포를 씌운 신형 전투기 사진을 공개하기도 했다.

서방 언론들도 모스크바 에어쇼가 열리는 주코프스키 비행장에서 신형 전투기 사진을 촬영하는 데 성공했다.

러시아 언론들은 신형 전투기에 대해 수호이사가 제작한 경전술기로 구체적인 성능이나 명칭은 알려지지 않았다고 보도했다.

방수포에 가려진 기체의 형태를 토대로 판단할 때 스텔스 형상을 갖춘 것으로 보이나, 수호이사의 최신 스텔스 전투기인 SU-57과 달리 단발 엔진을 채용한 것으로 알려졌다.

러시아 언론은 신형 전투기가 미국의 F-35 전투기에 대항하기 위해 개발된 것으로 보고 있다.

F-22의 대항마로 개발된 SU-57보다는 성능이 떨어지지만, 준수한 스텔스 성능을 갖추고 비용 면에서 이점이 있을 것이라는 관측이 나온다.

