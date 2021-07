北 매체, 文대통령 도쿄올림픽 참석 비판…"日 장단 춤추는 격"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 도쿄올림픽 개막식 참석을 두고 한일간 협의가 오가는 가운데, 북한 매체가 이에 대해 "일본 장단에 춤추는 격"이라며 비판했다.

북한 대외용 주간지 통일신보는 17일 '비난거리로 되고 있는 개막식 참가 문제' 제목의 기사에서 "최근 남조선 각계에서 현 당국자의 도쿄올림픽 경기대회 개막식 참가 문제를 놓고 비난 여론이 고조되고 있다"고 보도했다.

'현 당국자'는 문 대통령을 가리키는 것으로 보인다.

이 매체는 "남조선 당국자의 도쿄올림픽 경기대회 개막식 참가가 민심의 완강한 반대에 부딪히고 있다"며 "남조선 당국자의 개막식 참가가 대회의 인기를 올려보려고 애를 쓰고 있는 일본의 교활한 장단에 춤을 추는 격이 될 것이라는 것이 각계의 평가"라고 주장했다.

또 "이번 도쿄올림픽이 간신히 열리게 됐다고는 하지만 악성 전염병 사태가 세계를 휩쓸고 있어 이번 경기에 대한 사람들의 관심과 기대는 날이 갈수록 떨어지고 있다"고 덧붙였다.

