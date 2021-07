"한화·키움 선수들 호텔서 만났다"…역학조사서 거짓 드러나

[아시아경제 이민지 기자]야간에 외부인과 술자리를 가져 물의를 빚은 프로야구 한화 이글스, 키움 히어로즈 선수들이 한자리에서 만났던 것으로 뒤늦게 드러났다.

17일 키움과 한화 구단은 방역 당국과 함께 문제의 선수들을 조사하던 중 이런 사실을 추가로 알아냈으며, KBO 클린베이스볼센터에 보고했다고 밝혔다. 이는 NC 다이노스의 방역 논란이 있었던 호텔에서 키움 선수 2명과 한화 선수 2명이 약 8분 동안 외부인들과 함께 있었다는 내용이다. 선수들이 초기 역학 조사에서 거짓말한 것이 드러난 것이다. 키움은 "이번 사안을 두고 역학조사를 진행하는 방역 당국은 이날 오전 당 구단 소속 선수들의 동선이 짧게나마 타 구단 선수들과 겹친다는 사실을 파악했다"고 밝혔다.

앞서 키움 선수 2명은 경기도 수원 원정 숙소에 머물던 지난 5일 새벽, 지인의 연락을 받고 서울 강남에 있는 호텔로 이동해 술자리를 가졌다. 애초 선수들은 이 자리에는 선배 1명, 선배의 지인 2명 등 총 5명이 있었다고 말했다. 이 진술을 토대로 키움은 소속 선수 중 1명(한현희)은 코로나19 백신을 맞아 5인 이상 사적 모임 금지 수칙 위반이 아니었다고 설명했다.

그런데 이 자리에 한화 선수들도 머물렀던 것으로 뒤늦게 확인됐다. 앞서 한화는 자체 조사에서 소속 선수 2명이 서울 원정 숙소에서 있는 전직 프로야구 선배 A 씨의 방에서 지인 2명과 만났고, A 씨의 지인이 온다는 말에 헤어진 것으로 확인했다고 밝혔다.

그러나 한화는 "역학조사 과정에서 당 구단 선수들이 타 구단 선수들과 8분 사이 같은 방에 머물렀다는 내용을 접했다“며 ”선수 면담을 추가로 진행한 결과, 방역 당국의 역학조사가 맞았음을 확인했다"고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr