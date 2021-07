[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립 부경대학교는 지난 15~16일 이틀간 ‘4단계 BK21 대학원혁신사업 2021 BLUE Scholar Conference’를 개최했다.

부경대 대학원 주관으로 대연캠퍼스 파라다이스카페에서 열린 이번 행사는 교육부와 한국연구재단의 4단계 BK21 사업에 참여하고 있는 대학원생들의 연구 성과를 전시하고 연구 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

이번 행사에는 4단계 BK21 사업 참여 11개 교육연구단(팀)의 연구 성과 포스터 51개 전시를 비롯해 학·석사 연계과정 및 석·박사 통합과정 홍보 등이 진행됐다.

부경대는 지난해 4단계 BK21 사업에 선정돼 교육연구단(팀) 지원예산 및 대학원혁신지원비 등 2027년까지 총 400억원을 지원받아 석·박사급 우수 연구 인력을 양성하고 있다.

