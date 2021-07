옐런 "다음주 스테이블 코인 관련 논의"‥알트코인 하락 심화

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 오는 19일(현지시간) 조 바이든 대통령 산하 금융시장 실무그룹과 만나 스테이블 코인의 시장 영향을 분석하고 규제 가능성을 논의한다. 비트코인을 제외한 대부분의 알트코인 값은 이날 약세를 보이고 있다.

옐런 장관은 16일(현지시간) 성명을 통해 미 통화감독청(OCC)과 연방예금보험공사(FDIC) 등이 참석하는 회의에서 스테이블 코인의 유익한 점과 스테이블 코인이 사용자, 시장, 금융체계에 미칠 수 있는 위험성을 줄이는 방안을 평가할 것이라고 밝혔다.

이어 옐런 장관은 "디지털 자산의 급속한 성장에 비춰볼 때 관계 기관들이 이 분야에 대한 규제와 새로운 담당 기관의 설립 가능성에 관해 협력하는 게 중요하다"라고 강조했다.

스테이블 코인이란 달러화 등 법정화폐 가치에 고정된 가상화폐다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장도 지난 14일 하원 청문회에서 디지털 달러가 나오면 가상화폐가 필요 없게 되겠지만 스테이블 코인은 지속해서 사용될 가능성이 있다면서 규제 필요성을 언급한 바 있다

CNBC에 따르면 미 규제당국은 스테이블 코인 거래 과정의 투명성과 이 통화를 사용하는 시장 참여자들의 탈중앙화 금융(Defi) 의존 등에 대해 우려하고 있다.

한편 이날 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 0.19% 상승한 3만1815달러에 거래됐지만, 알트코인들은 대부분 하락 중이다.

시가총액 2위 이더리움은 1.29% 내린 1902달러에, 도지코인은 7% 내린 17.4센트에 거래되고 있다.

