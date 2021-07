코로나 시국에 트로트 콘서트? 4차 대유행 속 나훈아 콘서트 ‘강행’

[아시아경제 류태민 기자] 가수 나훈아가 코로나19 4차 대유행 속에 대구 콘서트를 예정대로 진행한다고 알려져 논란이 되고 있다.

나훈아는 16일부터 18일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 ‘나훈아 어게인 테스형’ 대구 콘서트를 진행한다. 하루 2회씩 총 6회에 걸쳐 이뤄진다. 1회 공연당 4000명이 관람이 가능하며 전석이 매진돼 총 2만4000명에 달하는 인원이 운집할 것으로 보인다.

주최 측은 정부 방역지침을 지키며 공연을 진행한다는 계획이지만, 최근 코로나19 확산세가 거센 가운데 열리는 대규모 공연이라 우려의 목소리도 나오고 있다.

앞서 수도권 코로나19 확산이 심화되는 상황에서 충북 청주에서 공연을 강행했던 ‘미스터트롯’ 전국 투어 콘서트는 비난 여론이 커지자 오는 23일부터 25일까지 전북 전주 한국소리문화의전당 야외공연장에서 개최될 예정이었던 공연을 취소했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr