"코로나 재확산에 하반기 매출 직격탄" … 롤러코스터 탄 유통가

2분기 실적 반등했지만

4단계 연장 이어질까 우려

[아시아경제 조인경 기자] 백화점과 대형마트에서 잇따라 확진자가 나와 영업을 중단하는 사례가 속출하면서 하반기 유통업계 실적에 먹구름이 드리우고 있다. 수도권 사회적 거리두기 4단계 조치가 시행된 이후 이미 점포마다 방문고객이 눈에 띄게 줄어들면서 간신히 회복세를 보이던 소비심리가 다시 얼어붙을까 노심초사하고 있다.

유통가 2분기 실적 살아났는데

지난해 코로나19 확산으로 직격탄을 맞았던 유통업계는 올 들어 보복소비와 백신 접종에 대한 기대감으로 소비심리가 회복세를 보이면서 실적 개선에 대한 기대도 높았다.

고가 해외명품과 패션의류 매출 증가세에 힘입어 주요 백화점 3사 모두 1분기 영업이익이 대폭 증가했고, 지난해 역대 최악의 상황을 기록했던 2분기 실적 역시 올해는 큰 폭으로 반등에 성공했다.

에프앤가이드에 따르면 지난해 2분기 매출이 간신히 1조원을 넘었던 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 22,354 전일가 279,500 2021.07.16 11:47 장중(20분지연) 관련기사 "AI·로봇에 일자리 안 뺏기게…혁신기술로 장애인 직무 발굴" [클릭 e종목]"신세계, 신사업 진출 리스크에 목표가↓""확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전 close 는 올해 2분기엔 매출이 30% 이상 신장해 1조33억원에 이를 것으로 추산됐다. 지난해 2분기 -486억원을 기록한 영업적자도 올해는 760억원대로 흑자 전환할 전망이다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 1,500 등락률 +1.34% 거래량 53,444 전일가 112,000 2021.07.16 11:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데지주, 실적 가시성 확대…밸류에이션 메리트 부족""확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전코로나 4차 유행…유통株 또 된서리 close 은 지난해 2분기 영업이익이 14억원에 그쳤으나 올해는 796억원으로 개선되고, 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 44,932 전일가 83,500 2021.07.16 11:47 장중(20분지연) 관련기사 "확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전'코로나 집단감염' 현대백화점 무역센터점, 내일부터 정상영업코로나 4차 유행…유통株 또 된서리 close 도 올 2분기 매출이 7600억원, 영업이익은 540억원 규모로 각각 47%, 570% 이상 신장할 것으로 전망되고 있다.

유통업계 관계자는 "지난달 말 정기세일 첫 주말엔 매출이 두 자릿수 이상 상승했고, 불과 열흘 전까지만 해도 여름 휴가를 준비하려는 고객이 많이 몰렸다"며 "하지만 지난 주말 거리두기 조치 강화와 함께 확진자 수가 급증하면서 점포 방문객 수가 이전의 절반 이하로 대폭 급감했다"고 전했다.

집단감염 확산에 영업 포기까지

최근 코로나19 확진자 가운데 서울 소재 백화점에서 발생한 환자는 최소 160명이 넘는다. 특히 140명이 넘는 확진자가 나온 강남구 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 44,932 전일가 83,500 2021.07.16 11:47 장중(20분지연) 관련기사 "확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전'코로나 집단감염' 현대백화점 무역센터점, 내일부터 정상영업코로나 4차 유행…유통株 또 된서리 close 무역센터점은 초유의 집단감염 사태로 약 일주일간 문을 닫았고, 이로 인한 피해액은 최소 200억원이 넘을 것으로 추산되고 있다.

여의도 더현대서울에서도 7명의 확진자가 나온 지하 2층 전체 매장이 지난 13일 하루 영업을 중단했다. 롯데백화점 영등포점, 롯데백화점 건대스타시티점, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 22,354 전일가 279,500 2021.07.16 11:47 장중(20분지연) 관련기사 "AI·로봇에 일자리 안 뺏기게…혁신기술로 장애인 직무 발굴" [클릭 e종목]"신세계, 신사업 진출 리스크에 목표가↓""확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전 close 백화점 강남점, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 22,354 전일가 279,500 2021.07.16 11:47 장중(20분지연) 관련기사 "AI·로봇에 일자리 안 뺏기게…혁신기술로 장애인 직무 발굴" [클릭 e종목]"신세계, 신사업 진출 리스크에 목표가↓""확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전 close 백화점 경기점 등에서도 확진자가 나온 해당층이 일시 폐쇄됐다.

유통업계에서는 당초 오는 25일까지로 예고된 거리두기 4단계 조치가 연장되거나 코로나19 감염 확산세가 진정되지 않고 8월까지 이어질까 우려하고 있다. 자칫 휴가철과 맞물려 상황이 악화될 경우 9월 추석 대목에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

다음달 신규 출점을 앞둔 롯데백화점 동탄점과 대전 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 22,357 전일가 279,500 2021.07.16 11:48 장중(20분지연) 관련기사 "AI·로봇에 일자리 안 뺏기게…혁신기술로 장애인 직무 발굴" [클릭 e종목]"신세계, 신사업 진출 리스크에 목표가↓""확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전 close 엑스포점 등도 개점 일정에 차질이 생기지 않을까 상황을 예의주시하고 있다.

백화점업계 한 관계자는 "곳곳에서 확진자가 발생하고 직원간 감염 뿐 아니라 고객 안전까지 우려해야 하는 처지라 솔직히 지금으로서는 매출 타격을 고민할 여유도 없다"며 "거리두기 조치가 강화된 2주간 방역 고삐를 바짝 죄어 상황이 진정되고, 소비심리가 위축되지 않기만을 바라고 있다"고 토로했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr