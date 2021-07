성남시, 코로나 '안심콜 출입관리 시스템' 병의원으로 확대

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 '안심콜 출입관리 시스템'을 동네 병·의원으로 확대한다.

성남시는 전화 한 통화로 방문 기록을 확인할 수 있는 안심콜 출입관리 시스템을 지역 내 코로나19 예방접종 위탁의료기관인 동네 병ㆍ의원 310곳에 설치한다고 16일 밝혔다.

안심콜은 업소ㆍ기관 출입 때 안내된 전화번호로 전화를 걸어 숫자 4자리의 안심코드를 누르면 방문자의 출입 시간과 핸드폰 번호가 별도의 전산 서버로 전송되는 시스템이다.

수집 정보는 코로나19 확산 방지를 위한 역학조사와 전파 차단 목적으로만 사용되며, 4주 후 자동 삭제된다.

확진자 발생 때 역학조사와 접촉자 파악이 신속하게 이뤄진다는 점이 가장 큰 장점이다.

방문객도 길게 줄을 서서 업소별 QR코드를 찍거나 손으로 이름과 전화번호를 적을 필요가 없어 편리하다.

이 시스템은 앞서 지난 4월19일부터 7월13일까지 지역 내 식당ㆍ카페 1만2556곳, 이ㆍ미용업 3095곳, 학원ㆍ교습소 2779곳, 실내체육시설 1326곳, 노래연습장 520곳, 유흥시설 486곳, 독서실ㆍ스터디카페 263곳, 기타 780곳 등에 설치됐다.

시는 하루 최대 4만969건의 안심콜이 역학조사에 활용된 것으로 집계했다.

