靑 NSC "주한미군기지 반환절차 적극 추진"…청해부대 대책 논의

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 15일 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 열고 주한미군기지 반환 추진 현황을 점검하는 한편, 청해부대 관련 대책을 논의했다.

참석자들은 용산기지이전협정(YRP)·연합토지관리계획(LPP)에 따라 추진해 온 주한미군기지 반환 추진 현황을 점검했다.

또 미측과의 긴밀한 협의를 통해 용산기지 일부를 포함한 금년도 기지 반환 절차를 적극 추진해 나가기로 했다.

YRP와 LPP에 따른 반환대상 미군기지 80개 중 68개는 이미 반환되었으며 향후 용산기지를 포함해 12개 기지가 반환될 예정이다.

또 NSC는 올해 상반기 방위산업 수출 현황과 하반기 수출 계획을 점검하고 수출 목표 달성을 위해 유관부처가 더욱 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

한편 해외 파병 중인 청해부대의 코로나19 확진자 발생 관련 대책을 논의하고 외교안보부처 차원에서 코로나19 상황을 조속히 극복하기 위한 조치들을 계속 취해 나가기로 했다.

아울러 최근 정정(政情)과 치안 불안을 겪고 있는 일부 국가들을 포함, 위험지역의 우리 국민과 기업들을 보호하기 위한 조치들을 지속 강구하기로 했다.

