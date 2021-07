원안위 "신고리 4호기 화재… 분배링 고정볼트 체결 미흡이 원인"

이달 말 정비 작업 완료시 '재가동' 승인할 계획

[아시아경제 김대현 기자] 지난 5월29일 신고리 원전 4호기 화재는 발전기 내부 장비인 분배링 고정 볼트가 제대로 조여지지 않았기 때문인 것으로 드러났다.

15일 원자력안전위원회는 한국원자력안전기술원(KINS)이 수행한 신고리 4호기 터빈 발전기 부속 설비 화재 사건 조사의 결과를 발표하며 이같이 밝혔다.

이날 원안위는 "분배링 고정 벨트 조임력이 제작사 작업 지침서 기준값에 일부 불만족한 것으로 나타났다"며 "분배링 고정볼트 체결이 미흡해 접촉 저항이 증가했고 이 때문에 콜렉터링 내부 온도가 상승한 것으로 파악했다"고 말했다. 분배링은 발전기 회전자로 전류를 보내는 설비인 콜렉터링 본체에 붙어있는 장비를 말한다.

원안위는 "분배링과 콜렉터링 접촉 부위에 용융이 생겼고 절연이 저하돼 불꽃이 발생한 것으로 평가됐다"며 관련 외부전문가들도 분배링에 조임 흔적이 관찰되지 않은 부분이 있어 설치 초기 고정볼트 조임이 제대로 되지 않은 것으로 보인다고 했다고 설명했다.

아울러 원안위는 화재가 콜렉터 하우징(발전기 회전자에 직류 전원을 공급하는 전력 생산 부속 설비) 내 분배링과 브러쉬 홀더, 리깅 하부, 콜렉터링 본체, 발전기 축 방향으로 진행된 점을 파악했다.

원안위는 "화재 재발을 막기 위해 한수원이 콜렉터 하우징 내 연기 감지기·경보 신설, 계획 예방 정비 시 콜렉터 분배링 고정 볼트 조임력을 점검하기로 했다"면서 "터빈 정지 시 터빈밀봉증기 압력을 유지할 수 있도록 터빈밀봉증기를 공급하는 절차와 방법을 개선한 것도 확인했다"고 덧붙였다.

한편 원안위는 한수원이 이달 말 신고리 4호기의 터빈 베어링 설비조립 등 정비 작업을 완료하면 발전소 안전성을 확인하고, 재가동을 승인할 계획이다.

