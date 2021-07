국민의힘, '대학생위원' 공개모집…당원 아니어도 가능

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 다음 달 6일까지 전국 대학생과 대학원생을 대상으로 '대학생위원'을 공개 모집한다고 15일 밝혔다.

국민의힘 대학생위원회는 만 35세 미만 대학생, 대학원생이라면 당원이 아닌 일반 국민도 참여 가능하다.

대학생 위원이 되면 당 청년 정책 자문위원으로 자동 위촉되며 청년지도자 양성과정(영리더스 프로그램)에도 우선 참여할 수 있다. 우수활동자의 경우 당 관련 인재 채용시 우선 추천된다. 당원으로서 대학생 위원이 되면 대학생위원장에 입후보 할 수 있고 위원장 선거에도 참여할 수 있다.

대학생위원은 서류전형과 필요시 면접을 거치게 된다. 위원 모집이 종료되면 공개 토론 등을 통해 대학생위원장이 선출된다. 대학별로 40인 이상의 위원이 모이면 해당 학교에 국민의힘 지부를 설치하고 중앙당의 지원을 받게 된다. 선발된 대학생위원회 임기는 차기 전당대회 개최 전까지다.

