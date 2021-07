임실군, 주민 대상 ‘인지건강 프로그램’ 운영

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 치매안심센터에서 임실읍 갈마마을과 청웅면 발산마을 주민들을 대상으로 ‘인지건강 프로그램’을 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 코로나19로 야외활동이 어려워진 치매환자의 정서지원·우울감 감소 등 정서적 안정을 위한 프로그램이며 이달 한달 동안 1개소에 4회씩 운영된다.

또 치매환자 뿐만 아니라 일반 주민들이 참여해 치매환자와 함께 어울리며 프로그램 진행에 도움을 주고 치매를 예방할 수 있다는 장점이 있다.

프로그램은 인지증진 문제풀이를 기본으로 도자기 만들기, 꽃바구니 만들기 등의 다양한 체험 활동으로 구성된다.

심민 군수는 “치매안심마을 주민들이 다양한 프로그램을 통해 신체적 활동 및 두뇌활동을 촉진시킬 수 있길 바란다”며 “프로그램에 참여하는 치매환자가 무료함과 불안감에서 해소돼 심리적 안정을 취할 수 있길 바란다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr