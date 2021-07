전남경찰, 불법 풍속사범 77명 입건 2명 구속

전년 동기간 대비 단속 건수 17%, 검거 인원 30% 증가





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 올해 상반기 불법 풍속업소 집중단속을 통해 불법 게임장 20개소와 성매매업소 13개소를 적발해 업소 운영자 등 관계자 77명을 입건했다고 15일 밝혔다.

경찰은 이번 단속에서 불법 게임장 실업주 60대 A씨 등 2명을 구속하고, 다른 업주와 종업원 등 38명을 입건했고 단속 현장에서 게임기 1230대와 현금 4천3백여만 원을 압수했다.

구속된 A씨는 2020년 2월부터 2021년 2월까지 전남 화순읍 한 건물에서 게임기 100대를 설치하고 사행성 게임장을 운영하며 손님들이 획득한 게임 점수에 따라 일정 비율을 수수료로 받고 불법 환전한 혐의를 받고 있다.

또 코로나19 장기화로 인해 불법체류 외국인 여성 등을 고용해 성매매를 알선한 마사지업소 업주 13명과 외국인 성매매 여성 11명을 입건했다.

화순경찰서는 지난 2월 2일 청소년이용불가 게임물을 설치 후 당첨점수를 현금으로 불법 환전 영업을 한 업주 등 8명 검거해 1명을 구속했다.

목포 경찰서는 지난 3월 8일 청소년이용불가 게임물을 설치 후 당첨점수를 현금으로 불법 환전 영업을 한 업주 등 3명 검거해 1명을 구속했으며 나주경찰서는 4월 5일 불법체류 외국인 여성을 고용해 성매매를 알선한 마사지샵 업주 등 3명을 검거했다.

순천 경찰서는 4월 5일 인터넷 광고를 통해 성매수남 모집 후, 유사 성교행위를 알선한 마사지샵 업주 등 8명 붙잡았다.

경찰은 수사 중 확인된 불법 수익금에 대해 법원으로부터 4건(6천5백만 원)의 기소 전 몰수보전 결정을 받았고, 3건(10억8백만 원 상당)은 국세청에 과세자료로 통보했다.

경찰은 불법영업을 뿌리 뽑기 위해 성매매업소 건물주 입건, 불법 수익금 기소 전 몰수보전, 국세청 과세자료 통보 등을 단속과 동시에 병행하고 있다.

전남경찰청 관계자는 “전문 수사 인력으로 구성된 풍속수사팀을 중심으로 불법 풍속업소에 대한 집중단속과 철저한 범죄수익 환수를 통해 건전하고 안전한 생활환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr