북한 외무성, 자국 위협으로 규정한 일본 방위백서 정면 비판

[아시아경제 유인호 기자] 북한 외무성이 15일 자국을 위협으로 규정한 일본의 방위백서에 대해 강력 비판했다.

외무성은 이날 홈페이지에 리병덕 일본연구소 연구원 개인 명의의 글에서 “‘일본의 방위백서는 흑백을 뒤집어 놓고 재침 야망의 기도를 노골화하는 ‘재침백서'”라고 주장했다.

이어 “일본 정부는 '2021년 방위백서'에서 우리나라를 저들의 안전에 중대하고 절박한 위협이라고 또다시 걸고 들었다”며 “현실은 지역의 평화와 안전을 파괴하는 위협은 다름 아닌 일본에서 오고 있다는 것을 실증해준다”고 지적했다.

일본이 최근 방위백서에서 북한의 핵·미사일 개발을 두고 “지역과 국제사회의 평화와 안정을 현저히 해치고 있다”고 평가한 것에 대해 반박한 것이다.

그러면서 “방위백서는 주변 위협을 극대화해 전쟁한 법 조작과 군사 대국화를 다그치려는 흉심의 발로 이외에 다른 것이 아니다”라고 덧붙였다.

다만 일본이 방위백서에서 독도 영유권을 거듭 주장한 것에 대해서는 달리 언급하지 않았다.

