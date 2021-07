[포토]SKT, 고려대와 스마트 캠퍼스 구축…박정호 "스타트업 창업도 지원"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤과 고려대학교는 15일 오전 스마트 캠퍼스 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 온라인 화상회의로 진행된 이날 협약식에서 박정호 SK텔레콤 대표이사는 "MZ세대 학생들의 참여를 통해 혁신적인 아이디어를 발굴하며 학생들에게 인센티브 부여 및 스타트업 창업을 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다. 정진택 고려대학교 총장(왼쪽)과 박 대표가 양해각서 체결 후 기념사진을 찍고 있다.

한편 SK텔레콤은 자사 ICT 기술과 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드(ifland)’를 통해 고려대에 현실과 가상세계를 아우르는 메타버스 기반의 캠퍼스를 조성한다. 메타버스의 첫 적용은 코로나19 여파로 작년에 무산된 '고연전'이 될 예정이다. 또한 SK텔레콤은 블록체인 기반의 이니셜 애플리케이션으로 각종 신분증을 통합 발급하고 고려대 산학협력단에 ‘IoT 오픈하우스’를 설립해 창업 단계까지 지원한다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr