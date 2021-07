"공시 문의, 이제 협회에 하면 OK"…금감원·상장협·코스닥협 일원화 협약

맞춤형 공시 지원 체계 마련

협회가 문의 받고 답변…추가 답변 필요 질의는 금감원이 담당

[아시아경제 이민우 기자] 금융감독원과 한국상장회사협의회, 코스닥협회가 기업 공시 관련 대응을 일원화하기로 했다. 기업 공시 담당자가 공시 관련 문의를 등에 중복으로 하지 않아도 될 전망이다.

15일 금감원과 상장협, 코스닥협은 이 같은 업무 협약을 체결하고 맞춤형 공시상담 지원 체계를 마련하기로 했다고 이날 밝혔다.

이전까지 기업 공시 담당자는 금감원이나 각 협회에 별도로 공시 관련 문의를 해왔다. 때문에 금감원과 협회가 각각 회신하면서 기관별 답변 내용에 혼선이 발생할 수 있다는 문제가 제기됐다. 금감원에 문의시 심리적 부담 및 익명성 미보장 등에 대한 우려도 나왔다. 이에 이 같은 문의·답변 체계를 일원화하기 한 것이다.

이번 협약에 따라 최초 문의 창구는 협회로 일원화된다. 협회는 이를 위해 상담 전용 유·무선 창구를 마련하는 등 협회 홈페이지를 개편했다. 최근 질의 및 답변을 자주 묻는 질문(FAQ)으로 정리하고 게시했다.

공시 규정 확인, 공시 서류 작성법 등에 대한 질의는 협회가 기업에 직접 회신하는 한편 추가 검토가 필요한 질의는 금감원에 전달하는 식이다. 금감원은 전달 받은 질의를 분석해 기업에 직접 회신한다. 회신 내용은 협회와 주기적으로 공유하기로 했다. 그 밖에도 금감원은 협회 직원을 대상으로 공시제도 교육을 실시하는 등 협회와 협업할 예정이다.

상장협 관계자는 "이 같은 체계를 마련하면서 공시 담당자는 보다 문의를 수월히 할 수 있을 것"이라며 "금감원과 협회는 협업을 통해 상담 품질을 높이는 한편 공시 담당자의 애로사항을 적시에 수렴해 제도 개선에 반영할 수 있을 것으로 기대된다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr