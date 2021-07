카카오 퀵서비스 전국 확대…기사 10만명 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 '카카오 T 퀵' 서비스 지역을 전국으로 확대한다고 15일 밝혔다.

카카오모빌리티는 당초 서울·경기·인천 지역을 대상으로 서비스를 선보였으나 출시 2주 만에 전국으로 지역을 확대했다. 전국 어디에서나 퀵서비스 주문 접수가 가능해졌다. 기사 수도 10만명을 돌파했다.

지난달 30일 선보인 '카카오 T 퀵'은 플랫폼을 기반으로 소화물 이동을 돕는 서비스다. 카카오 T 앱 내 '퀵·택배' 메뉴에서 물품정보와 출·도착지를 입력하고 배송을 접수 요청하면 이동수단별 자격을 인증한 '카카오 T 픽커' 기사가 방문해 원하는 목적지로 물품을 배송해준다.

이용 요금은 거리, 주문 시각, 출·도착지 특성, 날씨 등을 복합적으로 반영한 탄력 요금이다. 택배의 경우 소화물(20kg 이하 중량, 가로·세로·높이의 합 140cm 이하)운송에 한해 4000원에 제공된다.

카카오모빌리티는 최초 이용자를 대상으로 1만원 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행한다.

박지은 카카오모빌리티 T비즈플랫폼팀 이사는 “퀵서비스는 사람의 이동을 넘어 ‘서비스나 사물의 이동’으로 모빌리티 플랫폼의 영역을 확장시키기 위한 노력의 일환"이라며 “카카오모빌리티의 플랫폼 기술력과 데이터 분석 역량을 토대로 기존 퀵서비스 시장의 불편점을 해소하고, 이용자와 공급자 모두에게 보다 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

