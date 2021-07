KB국민은행, 최대 연 1.6% 금리 여행적금 출시…"여행 할인쿠폰 혜택"

"여행 자금 마련하고 노랑풍선 할인쿠폰까지"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 15일 여행에 특화된 혜택을 제공하는 'KB두근두근여행적금'을 출시했다고 밝혔다.

KB두근두근여행적금은 매월 5만원 이상 100만원 이하의 금액을 납입하는 정액적립식 적금상품으로 가입기간은 6개월이다. 기본 이율 연 0.6%와 여행친구 우대이율 최고 연 0.6%포인트, 오픈뱅킹 우대이율 연 0.3%포인트, 그리고 자동이체 우대이율 연 0.1%포인트를 포함해 최고 연 1.6% 이자율이 제공된다. 우대금리 적용 시 최대 금리는 연 1.6%다.

또한 여행 업체 노랑풍선과 제휴를 통해 적금 1회차를 납입한 가입자 전원에게 노랑풍선 패키지여행 1만원 할인 쿠폰을 증정하며, 적금 4회차 납입 시 노랑풍선 할인 쿠폰팩 4종(패키지여행 4%, 자유여행 호텔 1만원ㆍ항공 5000원ㆍ액티비티 5000원 할인쿠폰)을 제공한다. 노랑풍선 앱 또는 홈페이지에서 쿠폰번호를 등록 후 국내외에서 사용할 수 있으며 항공 쿠폰은 해외에서만 사용 가능하다.

한편 KB국민은행은 여행 테마 상품 출시를 기념해 오는 8월 말까지 이벤트를 진행한다. 적금에 신규 가입하고 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲리모와 여행용 캐리어 ▲고프로 히어로9 ▲여행 지원금 10만 포인트리 등 여행에 유익한 경품을 제공한다. 또한 여행친구 우대 이율 조건을 충족한 고객에게는 스타벅스 모바일 커피 쿠폰 1매를 증정한다. 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹을 통해 확인할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “코로나19로 인해 당장은 여행을 갈 수 없지만 저축을 통해 자금을 미리 준비하고 마음 속에 품은 행선지로 떠날 수 있다는 희망과 설렘을 전하는 상품"이라며 “앞으로도 고객에게 다양한 혜택과 상품을 제공하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr