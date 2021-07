삼성물산 패션, 'SSF샵' 전면 개편…온라인몰 경쟁 승기 잡는다

[아시아경제 이승진 기자] SSF샵이 전면 개편을 통한 경쟁력 강화에 나섰다.

삼성물산 패션부문의 통합 온라인몰 SSF샵은 패션에 관여도가 높은 고객의 재방문을 유도하고 패션·라이프스타일 상품 뿐 아니라 총체적인 브랜드 경험을 제공하기 위한 개편을 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 개편을 통해 현재 시장에서 가장 인기 있는 브랜드와 스타일링을 한 눈에 볼 수 있게 됐다. 특히 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와의 소통을 확대하는 차원에서 라이브 커머스와 동영상 콘텐츠 등 신규 서비스를 통한 다양한 볼거리를 마련했다.

먼저 전문 쇼호스트와 인플루언서, 유튜버 등이 진행하는 ‘세사패(세상이 사랑하는 패션) LIVE’는 고객과의 실시간 소통으로 상품에 대한 설명 뿐 아니라 스타일링에 대해 즉각적인 설명이 제공된다. 사내 임직원을 비롯한 패션 전문가들이 생방송으로 진행한다. 아미를 시작으로 꼼데가르송, 메종키츠네, 구호플러스 등의 브랜드를 주제로 라이브 방송을 이어나갈 계획이다.

또 SSF샵 공식 유튜브 채널 ‘세사패TV’를 통해 유명인사 등과 사내 직원이 협업해 고객들에게 SSF샵 내 브랜드를 활용한 패션과 생활 관련 정보를 전달하는 예능형 콘텐츠도 선보인다. 해당 콘텐츠에는 방송인 광희와 딘딘, 그룹 샤이니 멤버 키, 모델 정혁, 방송인 김구라와 래퍼 그리 부자, 개그맨 이용주, 그룹 여자친구 출신 예린 등이 출연한다.

좋아하는 브랜드의 셀프 화보를 촬영, 홍보하는 ‘화보맛집’ ▲유명인사가 SSF샵 직원이 돼 고객에게 스타일링을 제공하고 상품을 직접 배송하는 ‘배달의 프로들’ ▲부모님의 젊은 시절 패션을 되돌아보는 ‘빽투더 의상실’ ▲패션 전문가들이 진행하는 토론인 ‘패션 공론화’ ▲브랜드의 진짜 이야기를 들려주는 ‘패션스프’ 등 총 다섯 가지 콘텐츠로 구성됐다.

콘텐츠 제작을 위해 사내 임직원으로 구성된 ‘세사패 크리에이터’도 운영한다. 유튜브를 직접 운영하거나 끼와 재능을 갖춘 임직원들로 구성해 패션과 관련한 정보를 알릴 계획이다. 또 매주 '세사패 PICK'을 통해 신규 브랜드 등을 소개할 예정이다.

아울러 SSF샵은 직관적인 이미지를 통한 구매 편의성을 높이고자 카테고리를 개편하고 전문관을 오픈했다. 사용자 환경(UI)과 경험(UX)을 고도화함으로써 탐색 시간과 피로도를 낮추고, 최소한의 클릭으로 원하는 상품과 서비스를 경험하도록 했다.

남성/여성/라이프/뷰티 등의 카테고리에 따라 브랜드별 상품 코너로 이동할 수 있고, 고객의 성별에 따라 접근 시 보이는 카테고리에 변화를 통해 짧은 시간에 원하는 상품을 확인할 수 있도록 했다.

김동운 온라인영업사업부장 상무는 “패션을 사랑하는 사람들을 위한 차별화된 전문몰로자리매김 하고자 SSF샵의 리뉴얼을 단행했다”라며 “패션에 고관여된 고객에게 정보와 재미를 넘어 고감도의 패션 문화를 다양한 형태로 경험케 함으로써 패션 업계 대표 온라인 플랫폼으로 만들어 나갈 것” 이라고 말했다.

