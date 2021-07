GS리테일, 소방청과 ‘전국민 안전 시스템 구축’ 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 15일 소방청과 온·오프라인 플랫폼을 통한 국민 안전망 구축에 관한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

이번 업무 협약을 통해 ▲주택용 화재경보기 보급 및 설치 확대를 위한 협업 ▲화재 및 안전사고 발생 시 편의점 GS25를 통한 조기 대응 시스템 구축 ▲GS리테일 온·오프라인 플랫폼을 통한 소방정책 대국민 캠페인 등의 공동 사업을 추진한다.

다음 달부터 GS리테일의 온·오프라인 플랫폼과 전국 소방서를 통해 주택용 화재경보기 설치 독려 및 화재 예방 효과 등을 중점 알려가는 대국민 캠페인이 전개된다. 또한 GS25를 통해 화재경보기 등 안전사고 예방 용품 도입을 추진하며 소방청이 세운 2025년 주택용 화재경보기 설치율 80%이상의 목표를 달성하는데 적극 협력할 예정이다.

안전사고 발생 시 GS25를 조기 대응 플랫폼으로 활용하는 협업도 이뤄질 전망이다. 양측은 유사시 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위해 GS25에 소화기 등 화재 진압 용품을 비치해 활용할 수 있게 하는 등 안전사고 조기 대응 체계 구축을 위한 다양한 논의를 진행할 계획이다.

GS리테일 관계자는 "이번 소방청과의 업무협약을 맺고 GS25 등 전국 1만6000여 오프라인 매장에 미니 소방서로서의 기능을 구축해 가고자 한다”며 “우리 사회 안전망 허브 역할을 더욱 충실히 수행하는 한편 사회적 책임을 다하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화해 갈 방침"이라고 말했다.

