[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치는 스마일게이트알피지의 인기 게임 ‘로스트아크’와 협업한 ‘모코코맘스세트’ 2종(싸이순살세트, 블랙쏘이치킨세트)가 출시 첫날(14일)부터 품절 대란을 일으켰다고 15일 밝혔다.

맘스터치에 따르면 판매 시작 당일 오전부터 주문이 폭주했고, 동시 접속자가 몰리면서 이날 오후에는 일시적으로 맘스터치 공식 앱의 서버가 마비되기도 했다.

전국 맘스터치 매장의 치킨 메뉴는 평시 대비 200% 이상 판매됐으며, 주문량이 몰린 오후부터 계육 재고가 빠르게 소진되면서 조기에 영업을 종료하는 매장도 있었다.

맘스터치는 프로모션 2일차인 이날에도 치킨 메뉴 판매량이 폭증할 것으로 예상됨에 따라 전국 매장에 안정적으로 계육 물류를 공급할 수 있도록 전폭적인 지원에 나설 방침이다.

한편 모코코맘스세트는 다음 달13일까지 한정 판매된다.

