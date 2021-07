文대통령 "폭염 고통받는 선별진료소 의료진 위해 대책 마련해야"

박수현 靑 국민소통수석 페이스북에 티타임 내용 전해…"검사 받는 국민 위해 그늘막 설치 등 강구"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 폭염으로 고통받는 코로나19 선별진료소와 의료진을 위해 예비비를 활용해서라도 대책을 마련하라고 지시했다고 박수현 청와대 국민소통수석이 전했다.

박 수석은 15일 페이스북에 '브리핑에 없는 대통령 이야기'라는 제목으로 지난 12일 문 대통령과의 티타임 대화 내용을 전했다.

문 대통령은 "이번 추가경정예산안에 폭염으로 고통받는 선별진료소와 의료진을 위한 대책이 포함되어 있습니까"라면서 "추경 국회 통과를 기다리다보면 고통이 커질 수 있으므로 예비비나 특별교부세를 우선 활용하는 방안까지 검토해 주기 바란다"고 말했다.

문 대통령은 "특히, 이번 상황으로 추가 설치되고 있는 임시선별검사소까지도 세밀히 살펴서 냉방장치 등의 구비에 부족함이 없도록 해주기를 당부드린다"고 강조했다.

문 대통령은 "폭염에 길게 줄을 서서 검사를 받는 국민을 위해서도 그늘막 설치 등의 대책도 강구해 주기를 바란다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr