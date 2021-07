롯데홈쇼핑, 나르샤·이의정 등 '역주행 스타' 협업…모바일 콘텐츠 선보여

모바일TV '셀럽 라운지' 홍보모델 나르샤 발탁, 기념 특집방송·기획전

배우 이의정, 가수 채리나 등 공동구매 마켓…모바일 전문 프로그램 론칭

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 가수 나르샤, 배우 이의정 등 일명 역주행 스타들과 연계한 모바일 콘텐츠를 기획하며 차별화된 인플루언서 마케팅에 나선다.

MZ세대를 중심으로 복고 열풍이 이어지며 20세기 전후의 대중문화에 대한 관심이 높아짐에 따라 당대 인기 스타들과 연계한 모바일 콘텐츠를 기획하게 됐다. 이에 따라 역주행 대표 가수 나르샤를 인플루언서 커머스 '셀럽 라운지'의 홍보모델로 발탁했다. 지난 6월 '나르샤가 소개하는 세상에 없는 초특가 공구' 콘셉트의 홍보영상을 공개해 20만 뷰를 달성했다. 이외에도 배우 이의정, 가수 채리나 등 90년대 패션 아이콘으로 꼽히는 인기 스타들과 협업한 공동구매 마켓, 신규 모바일 프로그램들도 선보인다.

롯데홈쇼핑은 오는 19일 오후 5시 모바일TV '엘라이브'를 통해 '셀럽 라운지' 홍보모델 선정 기념 특집 방송을 진행한다. 가수 나르샤가 출연해 MZ세대에서 각광 받고 있는 페라가모, 에르메스 등 명품 시계를 선보이고 스타일링 팁도 제안하는 1인 공동구매 마켓을 진행한다. 나르샤가 추천하는 뷰티 상품, 제철과일을 소개하는 '나르샤 PICK' 기획전도 선보인다. 매주 수요일 오후 5시부터 120분 간 배우 이의정이 진행하는 모바일TV 최초 리빙 전문 프로그램 '이의정 불쇼'를 진행한다. '이의정이 추천하는 아이템을 불태운 가격으로 소개한다'는 콘셉트로 식품, 리빙 아이템을 소개하고 살림 경험을 공유한다. 지난 7일 론칭 방송에서 스테이크, 피자 등 밀키트 상품을 소개해 시청자 수 3만 뷰를 기록했다. 매주 목요일 오후 7시에는 인플루언서들이 추천하는 뷰티, 패션 아이템을 소개하는 '미라클쇼'를 론칭한다. 15일 첫 방송에는 가수 채리나가 출연해 본인의 '인생템'으로 꼽히는 세럼, 톤업크림 등을 소개한다. 그 밖에 신규 프로그램 론칭을 기념해 댓글 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 가수 루시드폴, 스텔라장이 출연하는 콘서트 티켓을 제공한다.

이보현 롯데홈쇼핑 콘텐츠부문장은 "최근 '역주행', '역소환'이 트렌드로 자리잡으면서 당대 유명 스타들과 차별화된 모바일 콘텐츠를 기획해 선보이게 됐다"며 "중장년층에게는 추억을 불러일으키고 MZ세대들에게는 흥미와 관심을 유발하며 다양한 연령대의 공감을 얻을 수 있을 것으로 기대하며 앞으로도 라이브 커머스에 적합한 인플루언서를 내세운 콘텐츠를 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

