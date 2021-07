전남교육정책연구소 ‘제16회 전남교육 희망포럼’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남교육정책연구소는 오는 16일 오후 2시 전남도교육청 2층 대회의실에서 ‘제16회 전남교육 희망포럼’을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 포럼은 코로나19, 맘과맘을 잇다 아동청소년 마음건강 어떻게 지원할 것인가? 라는 주제로 청소년 정신건강 위기에 대한 논의의 장을 마련했다.

참석 인원은 코로나19 감염 예방을 위해 현장참여 50명으로 제한하고 ‘전라남도교육연구정보원TV’ 로 생중계 할 예정이다.

명지병원 정신건강의학과 김현수 교수가‘우리가 놓친 아이들의 마음보고서’라는 주제로 발제한다. 이어 좌장은 순천대학교 상담센터장으로 재직중인 임경희 교수가 맡았다.

토론에서는 여수여고 김진주학생, 상담교사 김대운 등 4명의 패널이 참여해 각자 처한 입장에서 코로나19 이후, 가장 중요한 일상의 변화는 무엇이며, 정서위기 극복을 위해서는 무엇을 어떻게 지원해야 하는지에 대한 토론이 이뤄질 예정이다.

정찬길 소장은 “이번 포럼의 장을 통하여 정서 심리 지원방안에 대한 교육 공동체의 공감대를 형성하고, 심리 안정망을 되짚어 보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr