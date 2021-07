[아시아경제 김수환 기자] 글로벌 자산운용사 블랙록이 예상을 뛰어넘는 올해 2분기 실적을 14일(현지시간) 발표했다.

블랙록의 발표에 따르면 2분기 48억2000만달러(약 5조5000억원)의 매출을 올렸다. 이는 전년동기 대비 32%가량 올라간 것이며 시장 전망치 46억3000만달러(약 5조3200억원)을 상회하는 수치다.

아울러 블랙록은 2분기 13억8000만달러(약 1조5870억원)의 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 이에 따른 주당 순이익은 8.92달러다.

이는 전년동기(12억1000만달러)보다 14%가량 오른 것이다.

