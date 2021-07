승회네 F&B, 순천시 푸드마켓에 도라지배즙 100상자 기탁

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전날 낙안면 소재 승회네 F&B(대표 안정현,곽은미)에서 어려운 이웃을 위해 도라지배즙 100상자(300만원 상당)를 기탁했다고 14일 밝혔다.

이날 기탁된 배즙은 순천시 푸드마켓으로 전달돼 푸드마켓을 이용하는 관내 저소득층에 지원될 예정이다.

승회네F&B 안정현 대표는 “지역 내 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 나눔과 봉사를 지속적으로 펼쳐 지역사회와 함께하는 모범적인 기업이 되겠다”고 말했다.

허석 순천시장은 “어려운 농촌 현실에도 아낌없이 후원해 주신 승회네 F&B에 감사드린다”며 “앞으로도 이러한 기부문화가 확산되어 우리 주변의 어려운 이웃들에게 따뜻한 온정의 손길이 이어지길 바란다”고 말했다.

한편, 승회네 F&B(대표 안정현, 곽은미)는 낙안면 이곡마을에서 직접 재배한 농산물(배, 사과, 양파)을 가공 판매하는 농업경영체로 지난 2019년부터 순천시 드림스타트 저소득 아동, 다문화 저소득 가정 등에 다수 후원하는 등 이웃사랑 실천을 꾸준히 이어나가고 있다.

