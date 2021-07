순천시, 여름철 시끄러운 오토바이 소음·불법개조 합동단속 실시

순천경찰서·한국교통안전공단 광주전남본부와 7월 중 합동단속

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 최근 오토바이들로 인해 소음 등 불편을 호소하는 시민들이 늘어남에 따라 합동단속을 한다고 14일 밝혔다.

시는 순천경찰서·한국교통안전공단 광주전남본부와 함께 소음허용 기준 초과, 번호판 미부착 운행, 등화장치 및 소음기 불법튜닝 여부 등 관련법 위반사항을 점검할 계획이다.

시는 오는 26일부터 시작되는 합동단속에 앞서 배달대행 업체 대표자들에게 단속 예고와 함께 소음 최소화 및 안전운행에 대한 협조를 구했다.

시 관계자는 “최근 더워진 날씨로 창문을 열고 생활하는 시민들이 늘면서 오토바이 굉음으로 인해 불편을 호소하는 민원이 빗발치고 있다”며 “이번 합동단속을 시작으로 오토바이로 인한 각종 불편 민원을 해소하기 위해 관계기관과 함께 지속적으로 지도·단속을 추진하겠다”고 전했다.

