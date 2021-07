전남경찰, 휴가철 음주운전 집중단속 시행

15일 일제 음주단속을 시작으로 8월 말까지 실시

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 여름 휴가철이 시작됨에 따라 음주운전 근절을 위해 15일 전국 일제 음주단속을 시작으로 내달 31일까지 휴가철 음주운전 집중단속을 할 예정이라고 14일 밝혔다.

6월 말 기준, 전남지역 음주운전 사고는 전년 동기간 대비 감소했지만 본격적인 휴가철이 다가오는 만큼 음주운전이 늘 것으로 예상돼 선제적 사고예방활동을 전개할 예정이다.

이에 따라 야외활동 및 교통량이 증가할 것으로 예상되는 휴가철 피서지 주변, 유흥가, 주요 연결도로 등에서 음주운전 단속을 강화한다.

특히, 단속장소를 수시로 옮겨가며 음주단속을 실시하고, 도내 일제 음주단속도 주 1회 이상 병행하여 운전자들에게 경각심을 심어줄 예정이다.

또 코로나19 확산 방지를 위해 비접촉감지기를 활용하고 마스크와 장갑 착용 등 방역 수칙을 준수해 실시하고, 지자체 등 관계기관과 합동으로 음주운전 근절 홍보활동도 병행해 음주운전 추방 분위기를 조성한다.

전남경찰 관계자는 “음주운전은 자신은 물론 다른 사람의 생명과 안전에 큰 위협이 되는 범죄행위”라며 “운전자 스스로가 음주운전의 위험성을 인식하고 음주운전을 근절할 수 있는 성숙한 문화정착에 앞장서 줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr