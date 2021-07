[아시아경제 공병선 기자] 프로야구 구단 NC다이노스의 황순현 대표는 소속 선수들이 코로나19 확진 판정을 받고 KBO 리그가 중단된 가운데 숙소에서 외부인과 접촉한 사실에 대해서 사과했다.

황순현 대표는 14일 사과문을 통해 “저희 선수단 내에서 코로나19 확진자가 발생해 KBO 리그가 중단됐다”며 “다시 한 번 사과를 드린다”고 밝혔다.

황 대표는 “해당 선수들이 원정 숙소에서 외부인과 사적 모임을 가졌다”며 “구단의 관리부실 문제에 책임을 통감하고 있다”고 말했다. 아울러 “방영당국의 조사 결과에 따라 선수 뿐만 아니라 대표이사 이하 구단 관계자들도 책임을 질 것”이라고 밝혔다.

그는 “야구팬들과 코로나19로 어려움을 겪는 많은 분들게 거듭 사과의 말씀을 드린다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr