진중권, 이준석에 "이기려 하지 말고 생각해야…게임과 정치 다르다"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수가 14일 이준석 국민의힘 대표를 향해 "준석씨, 이기려 하지 말고 '생각'을 하라"고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "게임과 정치는 문법이 전혀 다르다. 이 상황을 지혜롭게 잘 헤쳐나가기를"이라며 이같이 말했다.

앞서 이 대표는 지난 12일 송영길 더불어민주당 대표와 만찬 회동 뒤 전 국민 재난지원금 지급에 전격 합의했다가 당내 반발에 직면한 바 있다.

관련해 이 대표는 페이스북을 통해 "정부의 방역지침에 따라 손실을 입으신 소상공인, 자영업자의 대상과 보상범위를 넓히고 두텁게 충분히 지원하는데 우선적으로 추경 재원을 활용하자는 것"이라고 설명했다.

이어 "그 후 만약 남는 재원이 있을 시에 재난지원금 지급대상범위를 소득 하위 80%에서 전 국민으로 확대하는 것까지 포함하여 방역상황을 고려해 필요 여부를 검토하자는 취지로 합의한 것"이라고 덧붙였다.

이 대표를 향한 진 전 교수의 비판은 이번이 처음이 아니다. 진 전 교수는 이 대표가 여성가족부에 이어 통일부 폐지를 주장한 데 대해 '뻘짓'이라고 평가절하하기도 했다.

그는 지난 10일 자신의 페이스북을 통해 "이준석이 여성부 폐지 내걸고 뻘짓하다가 분위기가 이상하게 돌아가니, 출구전략으로 애먼 통일부 끌어들여 철 지난 작은 정부 타령 모드로 갈아탄 것"이라며 "(이 대표) 발언의 배경은 여성혐오 코드가 아니라 신자유주의 코드라고 변명하는 거다"고 했다.

이어 "공부가 안 돼 있으니 뻘짓은 이미 프로그래밍 되어 있는 셈"이라며 "앞으로도 계속 크고 작은 뻘짓을 계속할 것"이라고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr