거창군 코로나19 예방접종 50대 사전예약 변경 안내

50대 연령층에 대한 사전예약과 접종 일정 조정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 12일 55∼59세(1962∼1966년 출생자) 연령대의 예방접종 사전예약 조기 마감과 관련해 50대 연령층에 대한 사전예약과 접종 일정을 조정할 예정이라고 14일 밝혔다.

12일에 사전예약한 55∼59세 연령층은 애초 예정대로 26일부터 8월 7일까지 접종을 진행한다.

조기 마감으로 인해 예약하지 못한 55∼59세 연령층에 대한 사전예약은 14일 20시부터 재개해 24일 18시까지 예방접종 누리집 질병관리청, 보건소, 지자체 전화상담실을 통해 예약을 할 수 있다.

14일 20시 이후 예약을 완료한 55∼59세 연령층에 대한 접종은 26일부터 8월 14일까지 시행되며, 50∼54세(1967∼1971년 출생자) 연령층 접종 기간인 8월 16일부터 25일 사이에도 예약해 접종할 수 있다.

50∼54세 연령층은 19일부터 차례대로 분산하여 예약을 시행하고, 모더나 백신의 도입 일정을 고려해 접종은 8월 16일에서 25일까지 진행할 예정이다.

53∼54세(1967년∼1968 출생자)는 19일 20시부터, 50∼52세(1969년∼1971 출생자)는 20일 20시부터 예약을 시작하고, 21일 20시부터 24일 18시까지는 나이 구분 없이 사전 예약을 할 수 있다.

60∼74세 고령층 대상군 중 사전예약 기간(5월 6일∼6월 3일)내 예약 후 건강상 이유 등의 이유로 예약 취소·연기 처리된 미접종자에 대한 예약·접종도 55∼59세 연령층과 같은 기간에 진행된다.

구인모 거창군수는 “접종을 희망하시는 모든 분이 안전한 접종을 할 수 있도록 철저하게 준비하겠다”며 “전국적으로 코로나19 확진자 발생이 이어지고 있는 만큼 생활 속 방역 수칙을 철저히 지킬 것을 당부드린다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr