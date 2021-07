상반기 ICT 수출액 1030.4억 달러…역대 2위

코로나19 이후 세계 경기 회복·디지털 전환 가속화 힘입어…전년比 21.5% 증가

[세종=아시아경제 권해영 기자] 세계 경기 회복과 디지털 전환 가속화에 힘입어 올해 상반기 한국 정보통신기술(ICT) 수출액이 1030억4000만 달러로 역대 상반기 중 두 번째로 높은 실적을 기록한 것으로 나타났다. 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 규모다. 반도체·디스플레이·휴대폰 등 주요 품목 수출액이 모두 증가하며 한국 수출을 견인했다.

산업통상자원부는 올해 상반기 ICT 수출액이 1030억4000만 달러, 수입액이 627억5000만 달러를 기록했다고 14일 밝혔다. 지난 2018년 상반기 1069억5000만 달러에 이어 상반기 수출실적 중 역대 두 번째로 큰 규모다. 전년 동기 대비로는 21.5% 늘었다. 무역수지는 402억9000만 달러 흑자로 집계됐다.

주요 품목별로는 반도체 수출액이 575억1000만 달러로 전년 동기 대비 21.3% 증가했다. D램 및 낸드플래시 단가 상승, 스마트폰·PC 등 수요 확대, 시스템 반도체 역대 최고 수출 기록 등으로 반도체 부문이 ICT 수출을 견인했다.

디스플레이 수출액은 액정표시장치(LCD) 단가 상승, 유기발광다이오드(OLED) 수요 확대 등으로 38% 늘어난 107억8000만 달러로 집계됐다. 휴대폰은 완제품 프리미엄 스마트폰 수요 증가 등에 힘입어 33.3% 늘어난 64억7000만 달러를 기록했고, 컴퓨터·주변기기는 6.2% 늘어난 73억1000만 달러로 역대 최대 수출 실적을 달성했다.

지역별로는 중국 수출액이 486억7000만 달러로 전년 동기 대비 18.8% 늘었다. 미국(127억5000만 달러), 유럽연합(61억9000만달러)이 각각 20.1%, 28% 증가했다. 베트남(150억5000만 달러), 일본(20억9000만 달러)은 각각 20.2%, 3.5% 늘었다.

상반기 무역수지는 402억9000만달러 흑자를 기록해 전체 수지인 181억2000만 달러 흑자 창출에 기여했다.

