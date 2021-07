용인시, 국도비 51억 투입해 도시공원 11곳 '개선'

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 국도비 51억원을 투입해 경관을 개선하거나 산책로를 정비하는 등 도시공원 11곳을 개선한다.

용인시는 먼저 17억원을 투입해 동천체육공원, 기흥저수지, 수지체육공원, 상갈 어린이공원 등 4곳 정비사업에 나선다.

시는 동천체육공원에는 7억원을 투입해 실내배드민턴장을 건립하고, 기흥저수지는 4억원을 투입해 용인조정경기장~공세천 구간의 낡은 목재데크를 제거하고 노면을 재포장하는 등 산책로를 정비한다.

상갈어린이공원과 수지체육공원은 각 3억원씩 투입해 낡은 놀이시설을 교체하거나 식물을 심어 주변 경관을 가꿀 예정이다.

시는 특교세와 함께 확보한 경기도 특별조정교부금 34억원을 기흥호수 물빛정원, 소실봉근린공원, 백암소공원, 관아어린이공원 주민참여형 어린이놀이터, 함양지 4호, 무지개근린공원, 중말어린이공원에 투입한다.

기흥저수지 제2매립지에 조성한 물빛정원에는 10억원을 투입해 유채꽃 경관단지 조성을 위해 3만1000㎡ 면적에 유채꽃씨를 파종하고 230m 길이의 생태 연못을 조성한다.

온라인 시민청원이 있었던 기흥구 동백동 함양지 4호에는 5억원을 투입, 목교를 포함한 650m의 순환형 산책로를 조성한다.

시는 이 외에도 관아어린이공원 주민참여형 어린이놀이터 조성에 5억원, 죽전동 무지개근린공원 재정비에 5억원, 소실봉 근린공원 내 전망데크 조성에 4억원을 사용한다.

백암소공원과 중말어린이공원은 노후 시설 정비와 포장 공사 등으로 각각 3억원과 2억원이 투입된다.

시 관계자는 "향후에도 국도비를 최대한 확보해 시 재정부담을 완화하면서 시민들의 만족도가 높은 공원으로 정비해 나갈 계획"이라며 "친환경 생태도시에 걸맞은 도심 속 녹색공간을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr