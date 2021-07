“소상공인 디지털 전환 돕는다” KT, 제로페이에 AI·빅데이터 적용

KT-한국간편결제진흥원, 소상공인의 디지털 전환 위한 업무협약 체결

제로페이에 KT 빅데이터 상권분석 서비스 ‘잘나가게’ 탑재해 무료 상권분석 제공

제로페이 가맹점 대상 ‘KT AI 통화비서’ 제공해 효율적 매장 운영 지원

[아시아경제 구은모 기자] KT가 한국간편결제진흥원과 소상공인의 디지털 전환 추진 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 제휴로 두 회사는 한국간편결제진흥원의 소상공인 간편결제 서비스 ‘제로페이’에 KT 인공지능(AI)과 빅데이터 서비스를 접목해 소상공인의 디지털 전환을 지원할 계획이다.

먼저 제로페이 가맹점 앱에서 KT의 빅데이터 상권분석 서비스인 ‘잘나가게’를 제공한다. 잘나가게는 KT 빅데이터 분석으로 내 가게 주변의 유동인구와 맞춤형 상권분석 등의 정보를 제공하는 서비스다.

또한 제로페이 가맹점들을 대상으로 하반기 출시를 앞둔 ‘KT AI 통화비서’ 서비스를 적용할 예정이다. KT AI 통화비서는 점주를 대신해 인공지능이 전화를 받아 예약 등 단순업무 처리를 돕는 서비스로, 소상공인들의 단순업무 경감과 매장운영 효율화에 기여할 것으로 예상된다.

두 회사는 향후에도 전략적 협력관계 구축을 통해 소상공인을 위한 AI와 빅데이터 서비스를 지속 고도화할 예정이다.

송재호 KT AI·DX융합사업부문장(부사장)은 “이번 업무협약으로 소상공인을 위한 간편결제와 AI, 빅데이터 역량을 하나로 모을 수 있게 됐다”며 “앞으로 소상공인들의 피부에 와닿는 다양한 서비스들을 제공해 디지털 전환을 지원하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr