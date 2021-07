GS리테일, 싸이월드에 쇼핑 채널 단독 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 싸이월드제트와 온·오프라인과 메타버스의 시너지 창출을 위한 업무협약을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 업무협약은 ▲메타버스 플랫폼과 온·오프라인 유통망 연결 ▲협업 상품 개발 및 기획 ▲공동 마케팅 전략 수립 및 실행 등을 주요 골자로 한다.

GS리테일은 오는 11월 말 싸이월드 내 쇼핑 채널을 단독 오픈할 계획이다. 싸이월드 이용자는 싸이월드 쇼핑 채널에 접속해 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS더프레시, 홈쇼핑 GS샵을 통해 원하는 상품을 빠르게 구매하고 퀵커머스 서비스를 이용할 수 있다. 향후 라이브 커머스 영역까지 쇼핑 카테고리를 확대하고, GS리테일 전용 미니홈피 개설, 방명록 작성 등 메타버스에서의 다양한 서비스도 선보인다는 방침이다.

GS리테일은 싸이월드라는 추억의 메타버스 창구를 확보해 MZ세대를 중심으로 한 젊은 고객층을 확보하고, 싸이월드 채널에서의 온라인 경계를 넘어 오프라인의 실물 쇼핑까지 확대될 것으로 내다보고 있다.

GS리테일 관계자는 “MZ세대의 추억이 깃든 싸이월드에서 GS리테일의 온·오프라인 쇼핑 서비스를 보다 쉽고 간편하게 이용하실 수 있게 됐다”며 “앞으로 싸이월드와의 협업을 통해 성장하고 있는 메타버스 시장에서 차별화된 유통 서비스와 콘텐츠를 지속 선보일 것”이라고 말했다.

