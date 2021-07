[클릭 e종목] "2Q 기대치 밑돌 현대모비스…하반기부터 본격 개선"

2Q 영업이익 시장전망치 3.4% 하회 전망

전기차 생산 확대로 하반기부터 실적 개선 전망

전기차 생산 확대로 하반기부터 실적 개선 전망

[아시아경제 이민우 기자] 현대모비스가 예상보다 적은 중국 내 생산 및 칞완경차 생산의 여파로 올해 2분기 기대치를 밑도는 실적을 기록할 것으로 전망된다. 하반기부터는 상반기 차질을 빚었던 구동모터 생산이 정상화되는 한편 고객사들의 친환경차 생산 확대로 전동화 매출액이 증가하면서 실적 개선 추세가 나타날 것으로 예상된다.

14일 하나금융투자는 이 같은 배경이 현대모비스의 투자의견 '매수'와 목표주가 37만원을 유지했다. 전날 종가는 28만4000원이었다. 이와 함께 올해 2분기 연결 기준 매출 10조300억원, 영업이익 5851억원을 거둘 것으로 예상했다. 지난해 2분기 대비 각각 33%, 247% 증가한 규모지만 영업이익의 경우 시장전망치(컨센서스) 대비 3.4% 가량 밑도는 수준이다. 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 현대모비스의 시장전망치(컨센서스) 10조3188억원, 영업이익 6051억원이다.

송선재 하나금투 연구원은 "지난해 2분기 낮은 기저 때문에 증가율은 크지만 고객사들의 중국 생산이 부진해 부품제조 및 모듈 조립 매출액이 예상보다 낮을 것"이라며 "전동화 매출액도 지난 4개 분기 평균 증가율(59%) 대비 낮은 35% 증가할 것으로 예상되는데 고객사들의 친환경차 생산 증가율이 28%로 낮아지고 전기차 플랫폼인 E-GMP용 부품공급도 생산 차질로 인해 기대보다 적기 때문"이라고 설명했다. 다만 AS부품 매출액은 부정적인 환율에도 불구하고 지난해 2분기 기저효과 때문에 25% 증가할 것으로 추정됐다.

하반기부터는 실적이 갈수록 개선될 것으로 전망했다. 상반기 차질을 빚었던 구동모터 생산이 증가하기 때문이다. 또한 현대차의 아이오닉5 출하 증가, 기아의 EV6및 현대 제네시스의 전기차 신규 출시 등 친환경차 생산 확대에 힘입어 전동화 매출액도 증가할 것으로 예상된다. 차량용 반도체 수급 불균형도 완화되고 고객사들의 신차 출시로 모듈조립 매출액도 늘어날 것으로 점쳐졌다.

이외에도 자율주행 전기차 시대에 대비하는 모습들도 긍정적으로 평가됐다. 현대모비스는 그룹 내 역량강화를 지원해 주는 기술개발 포트폴리오를 구축하고 있다. 현재 자체 전기차용 구동 시스템을 생산 중이며 자율주행 관련 센서, 고성능 제어기 플랫폼, 소프트웨어(SW) 구조도 개발 중이다. 수소차용 수소전지 시스템(MEA, 스택)과 도심항공교통(UAM) 관련 전동화 추진체 등도 준비하고 있다. 외부 자동차 부품 및 IT업체들과 의 협업도 진행 중이다.

