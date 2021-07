[클릭 e종목] LG디스플레이 2Q 어닝 기대

[아시아경제 황준호 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,450 전일대비 250 등락률 +1.08% 거래량 1,619,956 전일가 23,200 2021.07.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?"가상공간서 배운다" LG디스플레이, 신입사원 교육에 메타버스 플랫폼 도입'LGD 독점' 올레드 TV 패널 "올해 830만장 출하…전년比 86%↑" close 가 2분기 영업이익 7088억원을 달성해 4년 만에 최대 실적 달성이 가능할 것이라는 전망이 제기됐다.

KB투자증권은 14일 LG디스플레이의 영업이익에 대해 이같이 전망하며 시장 기대치(5330억원)를 상회할 것으로 봤다. 이 같은 실적을 거둔다면 LG디스플레이는 2017년 2분기 이후 4년 만에 최대 실적 달성에 성공하게 된다.

KB투자증권은 대형 OLED 사업의 경우 2013년 사업을 시작한 이후 8년 만에 흑자전환을 이룰 것으로 예상했다. OLED 출하 증가 (대형 800만대, 전년 대비 80% 증가, 중소형 5000만대 전년 대비 60% 증가)와 더불어 내년 OLED 사업의 이익 증가 폭은 더욱 확대될 것으로 추정했다.

LCD 가격이 하락할 전망이지만 TV 패널의 경우 크기에 따라 하락 폭이 달라질 것으로 봤다. 중소형 LCD TV 패널 가격(32, 43, 50인치)은 연말까지 평균 20% 내릴 것으로 예상했다. 반면 대형 LCD TV 패널가격(55, 65, 75, 85인치)은 평균 5% 미만의 하락에 그칠 것으로 전망했다. PC용 LCD 패널 가격은 재택근무 일상화와 기업용 PC 수요 증가 영향으로 연말까지 상승세가 지속될 것으로 관측했다.

김동원 KB증권 연구원은 "올 하반기부터 LCD 패널 가격이 중소형 TV 패널 중심으로 20% 하락한다고 가정해도 내년부터 연간 2조원 (분기 5000억원) 규모의 영업이익 창출 체력은 확보할 것으로 예상된다"고 전망했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr