<장 마감 후 주요 공시>

◆CJ제일제당=건강사업부 분할 관련 다양한 방안 검토 및 논의

◆한라=종속회사 한라세라지오의 세라지오 컨트리클럽 운영 관련 자산 일체 매각, 양수법인 주식회사 신한은행(스톤브릿지모멘텀전문투자형 사모부동산투자신탁의 신탁업자)

◆한국타이어앤테크놀로지=대전공장·금산공장 선복 부족에 따른 생산 중단, 19일 생산 재개

◆현대에너지솔루션=해창만 수상태양광 설치 공사 수주

