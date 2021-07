◇ 국장급 승진

▲ 저작권국장 강석원

◇ 과장급 전보

▲ 미디어정책국 미디어정책과장 이선영

▲ 국민소통실 소통정책관실 소통정책과장 정인규

▲ 국민소통실 소통지원관실 콘텐츠기획과장 박영혜

▲ 국립현대미술관 과장직위 김유미

