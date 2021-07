목포시 ‘코로나19, 지역상권 살리자’…지역상품권 특별할인

지류형 상품권 100억원 발행, 오는 20일 판매 개시

[목포 = 아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시는 오는 20일부터 목포사랑상품권을 10% 특별할인 판매한다고 13일 밝혔다.

이번 목포사랑상품권은 코로나19 장기화로 침체된 지역경기를 활성화하고, 오는 9월 추석 명절을 대비해 지류형 상품권 100억원 규모로 발행된다.

목포사랑상품권은 1인당 월 30만원, 연간 400만원 이내로 구매 가능하다. 신분증을 지참해 가까운 농협, 광주은행, 축협, 수협, 신협, 새마을금고 등 금융기관의 56개 지점에서 구입할 수 있다.

음식점·마트·주유소·미용실·도소매업·숙박시설·전통시장 등 목포 지역 8천여개 가맹점에서 사용이 가능하나 대형마트·유흥업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

목포사랑카드는 체크카드형 상품권으로 관내 광주은행 5개 지점에서 신청 가능하고, 월 사용금액은 50만원 한도 내에서 10% 할인 혜택을 적용받을 수 있다.

목포사랑상품권 사용가맹점은 목포시 홈페이지의 일자리·경제 코너의 목포사랑상품권에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “코로나19로 모두가 어려운 시기에 시행하는 상품권 할인 판매가 지역자금의 역외 유출을 방지하고, 골목상권 및 소상공인의 매출 향상에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

