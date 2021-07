신한카드·한기평 신용정보업 예비허가 획득

[아시아경제 이광호 기자]금융위원회는 제13차 정례회의를 개최하고 신한카드와 한국기술신용평가의 신용정보업 영위를 예비허가 했다고 13일 밝혔다.

신한카드는 보유 가맹점 결제정보 등을 활용해 개인사업자신용평가업을 영위할 목적으로 예비허가를 신청했으며 , 한국기술신용평가는 모회사인 위즈도메인의 특허정보 데이터 등을 활용해 기업의 신용상태와 기술가치를 평가하는 기술신용평가업을 영위할 목적으로 예비허가를 신청했다.

2개사 모두 대주주 적격성 등 신용정보법령상 요건을 구비해 서비스를 영위할 수 있을 것으로 판단했다.

이번 예비허가는 개정 신용정보법 시행에 따른 신용정보업 세분화 및 진입규제 완화 이후 최초의 사례로서, 향후 개인사업자 및 기술기업 등에 대한 보다 정교하고 다양한 신용평가체계가 마련될 수 있을 것으로 기대된다.

금융위 관계자는 "차주별 위험특성에 맞는 다양한 금융상품 개발 등 금융산업의 발전을 견인하고 국내 경제에 활력을 불어 넣을 것으로 기대한다"고 말했다.

금융위는 이 외의 신청 기업에 대해서도 순차적으로 신속하게 심사절차를 진행하고, 신규 허가신청도 계속해 매월 접수할 예정이다.

