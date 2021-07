허성무 창원시장 "국립현대미술관 창원관 꼭 유치하겠다"

허 시장 "지역 국립문화시설의 최적의 대안은 '국립현대미술관 창원관'이다"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 13일 시청에서 기자회견을 열고 지난 7일 문체부가 '이건희 기증관'후보지를 서울 용산과 송현동 2곳으로 결정한 것에 대해 유감을 표했다.

허 시장은 "정부가 정말 진정성 있게 지방을 위한다면 기증관 추진에 앞서 '지역 국립문화시설 확충'에 대해 구체적이고 현실적인 실천방안을 마련해야 한다"고 주문했다.

그러면서 "창원은 이미 3년 전부터 국립현대미술관 분관 유치를 체계적으로 준비해왔다"며 문체부가 언급한 '지역 국립문화시설'의 최적의 대안이 '국립현대미술관 창원관'임을 강조했다.

허 시장은 '국립현대미술관 창원관' 유치 당위성으로 마산해양신도시 내 3만3000㎡ 부지 확보, 3개의 KTX역, 부전~마산 복선전철, 김해공항, 가덕도 신공항 등 우수한 교통 인프라 등을 꼽았다.

허 시장은 "국립현대미술관 지역 분관의 건립 시기, 조건 등 구체적이고 현실적인 실천 방안을 오는 8월 말까지 밝혀줄 것"을 강력히 요청했다.

이어 "문화적·산업적 가치 창출을 극대화할 수 있는 최적지는 바로 창원이다"며 "마산해양신도시에 '국립현대미술관 창원관'을 반드시 유치하겠다"고 선언했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr