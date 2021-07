[아시아경제 이정윤 기자] 운전 중 시비가 붙어 보복운전을 한 택시기사가 경찰에 붙잡혔다.

13일 경찰에 따르면 서울 성동경찰서는 40대 택시기사 A씨를 협박과 재물손괴 혐의로 입건했다.

A씨는 지난 1일 오후 2시 10분께 서울 성동구 성수역 인근 도로에서 50대 여성 B씨의 승용차를 가로막고 차 앞 유리를 주먹으로 내리친 혐의를 받는다. A씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 불러 정확한 사건 경위 등을 조사할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr