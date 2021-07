[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 숲 체험에 나선 유치원생과 교사 25명이 벌에 쏘여 병원에서 치료받고 있다.

13일 울산소방본부에 따르면 이날 오전 10시 32분께 울산시 북구의 한 유치원 근처에서 숲 체험을 하던 유치원생 20여명이 벌에 쏘이는 사고가 났다.

유치원 교사와 원생 50여명이 숲 체험 도중 벌떼 습격을 받고 있다는 신고가 119에 접수됐다.

이날 사고로 원생 24명과 교사 1명이 벌에 쏘여 인근 병원들로 분산돼 치료받고 있다.

다행히 큰 부상은 아니었고, 모두 경상으로 분류됐다.

울산소방당국은 사고 경위를 조사하고 있다.

