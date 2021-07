코오롱이앤씨, 스타코와 모듈러 건축사업 확대 업무협약 체결

[아시아경제 류태민 기자] 코오롱글로벌의 모듈러 건축 자회사인 코오롱이앤씨와 모듈러 건축 전문기업 스타코가 모듈러 건축사업 확대를 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 양사는 향후 코오롱이앤씨의 모듈러 건설수행 역량과 스타코의 모듈러 기술 및 R&D역량을 결합하여 OSC(OFF-SITE CONSTRUCTION) 분야 역량 강화사업을 적극 수행하기로 협의했다. 또한 모듈러 공법을 통해 건설현장의 인건비 절감, 공기단축, 작업 안정성 확보, 내구성 향상 등을 위해 힘을 합치기로 했다. 모듈러 건축공법은 이산화탄소 배출량 및 건설 폐기물을 감축시키고 모듈의 재사용이 가능한 친환경 건축 공법이다.

이번 협약을 통해 양사는 모듈러 건축사업 및 부분 모듈러 사업과 OSC건설 분야 전반으로 협업해 건설 생산성 향상 및 미래시장 선점에 총력을 기울일 예정이라고 밝혔다. 코오롱이앤씨는 모듈러 건축의 다양한 공법을 확장 및 사전 검증을 위해 공동기술개발 진행하고 공업화 주택 인증을 위한 실증 테스트 등에 건설 분야 기술지원과 국내외로의 사업확장을 위한 공동사업 활동의 역할을 수행한다.

코오롱이앤씨는 지난해 7월 코오롱글로벌 자회사로 설립돼 모듈러 건축기술 및 OSC기술을 기반으로 코로나 환자를 위한 음압병동을 시공하기도 했다. 서울대병원 문경 음압병동은 적층형 모듈러 방식으로 22일 만에 설계에서 시공까지 완료했고, 국립중앙의료원은 인필형 모듈러 방식을 적용해 48일 만에 3층 규모로 완공했다.

스타코는 천안 두정지구 행복주택, 백령도 행복주택, 인천공항 및 여수 캡슐호텔 등 적층공법과 인필공법의 모듈 제작 방법을 응용하여 여러 곳의 시공 실적을 보유하고 있다. 또한 공업화 주택 인증 및 내화, 차음, 단열에 관한 여러 특허 및 시험성적서를 보유하고 있다.

코오롱이앤씨는 음압병동을 비롯한 공공시설뿐 아니라 상업시설, 주거시설, 리모델링 분야 등 건설 전방위로 사업을 확장하고 있다. 특히 타운하우스와 고층 주거용 건물, 호텔 및 상업시설 등 비주거 건축물 분야와 더불어 모듈러 건축기술에서 파생된 건축소재사업 진출도 계획하고 있다. 친환경 공법인 모듈러 건축을 통해 ESG 관련 사업 확장에도 박차를 가할 예정이다.

