초고성능 중형세단 '더 뉴 아우디 RS5 스포트백' 출시

스포트백 유려한 디자인에 강력한 퍼포먼스…1억2102만원

[아시아경제 유제훈 기자] 아우디는 초고성능 중형세단인 '더 뉴 아우디 RS5 스포트백'을 출시한다고 13일 밝혔다. RS 모델은 아우디의 고성능 모델 라인이다.

이번에 선보이는 RS5 스포트백은 아우디가 국내 시장에 처음으로 내놓은 모델로, 스포트백의 유려한 디자인에 초고성능 주행을 위한 강력한 퍼포먼스와 역동성을 갖춘 것이 특징이다.

RS5 스포트백은 2.9ℓ V6 가솔린 직분사 터보차저 엔진과 8단 팁트로닉 자동변속기를 탑재, 최고출력 450마력, 최대토크 61.81㎏·m의 강력한 성능을 발휘한다. 정지상태에서 시속 100㎞까진 단 3.9초만에 가속 가능하며, 연비는 복합연비 기준 8.6㎞/ℓ이다.

외관엔 블랙 패키지가 적용된 아우디 포링, RS5 뱃지, 리어 디퓨저, 카본 패키지가 적용된 사이드 몰딩, 사이드미러 하우징, 에어 인테이크 블레이드 등이 배치돼 스포티한 감성을 드러내며, 허니콤 스티칭 나파가죽 RS 스포트 시트, 앞좌석 전동 시트, 시프트 패들 및 열선이 적용된 3-스포크 스티어링 휠 등은 운전자에게 편안한 주행환경을 제공한다.

RS5 스포트백에는 다양한 최첨단 안전 및 편의사양도 기본 적용됐다. 전·후방 주차 보조시스템, 서라운드 뷰 시스템, 어댑티드 크루즈 컨트롤, 액티브 레인 어시스트, 프리센스 시티, 12.3인치 버츄얼 콕핏 플러스, MMI 내비게이션 플러스 터치스크린, 헤드업 디스플레이(HUD) 등이 대표적이다.

이외에도 아우디 스마트폰 인터페이스를 통해 운전자의 스마트폰 컨텐츠를 바로 이용할 수 있으며, 아우디 커넥트를 통해선 내비게이션 및 인포테인먼트 기능과 차량 제어, 긴급통화 및 긴급출동 서비스 등을 이용 할 수 있다.

RS5 스포트백의 가격은 부가가치세 포함, 개별소비세 인하 적용 기준 1억2102만원이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr